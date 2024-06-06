Разработка ремейка Prince of Persia: The Sands of Time активизировалась.

Студия Ubisoft Toronto присоединилась к разработке ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, сообщила компания в своем официальном Twitter-аккаунте. Ранее работа над игрой велась в студиях Ubisoft Mumbai и Ubisoft Pune, но после негативной реакции на ранние трейлеры проект был передан в Ubisoft Montreal для полной переработки.

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Теперь же Ubisoft Toronto присоединилась к команде разработчиков и обещает внести свой вклад в обновление этой классической игры. Хотя Ubisoft Toronto известна своим фокусом на играх с открытым миром, неожиданно то, что Prince of Persia: The Sands of Time не пойдет по этому пути. Вместо этого, согласно информации из инсайдерских источников, игра создается заново и будет иметь более «реалистичный подход» по сравнению с тем, что было показано в ранних трейлерах.

Графика, анимации, боевые механики и паркур будут полностью переделаны, чтобы придать игре свежий вид. Интересно отметить, что актер Юрий Ловенталь, который ранее играл принца в оригинальной трилогии и первом ремейке, не будет повторять свою роль в новом ремейке. Ubisoft пока не объявила дату релиза или доступные платформы для игры, однако фанаты ожидают дополнительной информации в ближайшее время.