Большинство продуктов DRAM компания Biwin выпустит в июле 2024 года.

Компания Biwin является лицензиатом SSD, памяти для ПК и флэш-накопителей для некоторых крупнейших компьютерных брендов, включая Acer и HP. В этом году компания решила выпустить целый стек продуктов под собственным брендом, чтобы продавать их в розницу напрямую.

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На стенде также было несколько лицензионных продуктов под брендом Acer Predator. Компания показала нам комплект памяти Acer Predator Hera объемом 48 ГБ (2 x 24 ГБ), который работает на впечатляющем уровне DDR5-8000, при таймингах 40-48-48-128 и напряжении 1,35 В. Модули памяти оснащены металлическим теплораспределителем с зеркальной отделкой и верхней частью с RGB-подсветкой. В этой серии также есть комплекты объемом 32 ГБ (2 х 16 ГБ) DDR5-8200.

Собственный бренд Biwin не слишком отстает от Predator Hera. Компания показала Biwin DW100 RGB, серию памяти высокого класса, с объемом комплектов от 32 ГБ (2 x 16 ГБ) до 64 ГБ (2 x 32 ГБ), скоростью от DDR5-6000 до DDR5-8200 и vDIMM до 1,45 В на топовом комплекте.

Существует также модель DX100, которая отличается небольшой производительностью и более сложной системой RGB LED. Объем памяти составляет до 64 ГБ (2 х 32 ГБ), а скорость - до DDR5-8000. HX100 - это средний комплект, в нем отсутствует подсветка, емкость составляет до 64 ГБ, а скорость - до DDR5-7200.

Тайминги не такие жесткие, как у DX100. У Biwin также есть DDR5 LPCAMM2, емкостью до 64 ГБ и скоростью до 9600 МТ/с. Большинство продуктов DRAM компания Biwin выпустит в июле 2024 года.