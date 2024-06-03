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ddr22
TSMC представила обновленную информацию о 2-нм техпроцессе, который появится в 2025 году
Этот техпроцесс основан на технологии GAA (Gate-All-Around) и предоставляет огромный прирост производительности.

Компания TSMC представила обновленную информацию о своем 2-нанометровом (2-нм) техпроцессе и объявила, что массовое производство запланировано на 2025 год. Этот техпроцесс основан на технологии GAA (Gate-All-Around) и предоставляет огромный прирост производительности. Компания TSMC подтвердила, что разработка 2-нм техпроцесса идет по плану, и полученные показатели производительности готовы к массовому внедрению.

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Будущая линейка продуктов, которая будет использовать 2-нм техпроцесс TSMC, включает чипы M5 для компьютеров Mac, будущие модели iPad и возможно A19 Pro, который будет использован в iPhone 17. Intel также выразил намерение интегрировать 2-нм техпроцесс TSMC в свои процессоры Nova Lake. Ожидается, что 2-нм техпроцесс TSMC будет широко внедрен на рынке.


#tsmc
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