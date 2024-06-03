Она заметила, что игровые видеокарты этого сегмента становятся слишком большими и не подходят для сборки ПК SFF.

NVIDIA представила новое руководство под названием GeForce RTX SFF-Ready Enthusiast Graphics Card Guideline, которое ограничивает размеры игровых видеокарт GeForce RTX сегмента энтузиастов. В последнее время было замечено увеличение размеров этих видеокарт, что создает проблемы для сборки игровых ПК малого форм-фактора. Сборка таких ПК обычно требует использования дорогостоящих решений жидкостного охлаждения или приходится применять менее производительные видеокарты. В результате многие пользователи находят альтернативу в виде новых консолей, таких как Xbox и PlayStation.

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Новое руководство от NVIDIA определяет максимальные размеры видеокарты для сегмента энтузиастов. Оно устанавливает, что видеокарты, рекламируемые как SFF-Ready, не должны превышать размеры 30,4 см в длину, 15,1 см в высоту и 5 см в толщину или 2,5 слота. Таким образом, видеокарты, соответствующие указанным размерам (304 мм x 151 мм x 50 мм), могут иметь маркировку SFF-ready.

Важно отметить, что партнеры по производству плат не смогут обойти это требование, использовав решения жидкостного охлаждения, в которых карта состоит не только из основного компонента. Фактические размеры видеокарты включают все ее компоненты и не должны превышать данное ограничение. NVIDIA также обещает поддерживать обновляемый список видеокарт и корпусов, которые соответствуют стандарту SFF-Ready.