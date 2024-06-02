Старые модели iPhone, такие как iPhone 15 и iPhone 15 Plus, возможно, не смогут использовать эти функции из-за устаревшего процессора A16 Bionic.

Ожидается, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать функции искусственного интеллекта в iOS 18. Apple планирует представить эти функции на конференции WWDC 2024, которая начнется 10 июня. Однако, старые модели iPhone, такие как iPhone 15 и iPhone 15 Plus, возможно, не смогут использовать эти функции из-за устаревшего процессора A16 Bionic. Предполагается, что новая модель iPhone, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, будет оснащена улучшенным нейронным движком, что позволит им работать с большим количеством функций искусственного интеллекта на устройстве.

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Новые функции искусственного интеллекта в iOS 18 включают генеративный искусственный интеллект и улучшенную работу с голосовым помощником Siri. Также отмечается, что обновление macOS будет поддерживать только модели Mac с процессором M1, так что устройства с процессором Intel не смогут использовать новые функции искусственного интеллекта.



