Apple заявила о своей приверженности долговечности своих устройств, даже если это усложняет их ремонт.

Компания Apple объявила о своем решении отказаться от акцента на ремонтопригодности своих устройств в пользу повышения их долговечности. Apple утверждает, что для клиентов лучше иметь более надежные устройства, даже если это усложняет ремонт. Ремонтопригодность iPhone и других продуктов Apple была главной проблемой для пользователей и сторонних ремонтных специалистов, так как Apple делает вскрытие устройств трудным и блокирует запчасти, чтобы пользователи обращались в официальные магазины Apple. В последние годы Apple активно тестирует свои устройства на прочность и долговечность, чтобы обеспечить их надежную работу и снизить число отказов.

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Apple пригласила известного ютубера MKBHD, чтобы протестировать прочность и долговечность своих, пока не выпущенных устройств. В результате тестов Apple подтвердила, что их устройства действительно надежны и способны выдерживать интенсивное использование. Компания проводит более 10 000 тестов на долговечность каждого продукта перед его выпуском на рынок и активно добавляет новые тесты, основанные на обнаруженных проблемах, в свой набор проверок на будущее.

Джон Тернус, глава отдела аппаратных разработок Apple, заявил, что повышение долговечности устройств - это лучший вариант для клиентов и окружающей среды. Компания активно инвестирует в тестирование и разработку, чтобы улучшить прочность своих устройств. Тернус указал, что компания ставит долговечность выше ремонтопригодности, так как более прочные устройства приносят больше пользы клиентам и требуют меньше ремонтов. Однако сторонние ремонтные специалисты продолжают отстаивать свое право на более легкую ремонтопригодность, особенно в свете того, что большинство устройств имеют стеклянные панели, что делает ремонт еще сложнее.



