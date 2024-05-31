Аналитики считают, что спрос на ускорители искусственного интеллекта AMD ниже, чем ожидалось, и это приводит к сокращению заказов на HBM.

Согласно сообщениям, ускоритель искусственного интеллекта MI300X от AMD сталкивается с низким спросом, что может привести к переносу выпуска обновленного MI350X до 2026 года. Аналитики полагают, что спрос на ускорители искусственного интеллекта AMD не соответствует ожиданиям из-за сокращения заказов на HBM. Использование данной технологии AMD на рынке искусственного интеллекта началось позднее, чем у NVIDIA, что является одной из причин, почему AMD не смогла повторить успех своего конкурента.

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Компания Samsung также выразила недоверие к продуктам AMD в области искусственного интеллекта. Согласно сообщению Samsung, спрос на ускоритель Instinct MI300X от AMD находится на низком уровне, и из-за этого AMD решила сократить заказы на HBM. Объемы поставок HBM генерируются Samsung, поэтому он имеет доступ к информации о соотношении спроса и предложения. Помимо этого, Samsung заявляет, что AMD не планирует увеличивать производство ускорителя Instinct MI350 до первой половины 2026 года. В то время как конкуренты AMD, такие как NVIDIA, уже планируют перейти на следующее поколение к 2026 году. Таким образом, это может создать разрыв между поколениями, который будет сложно преодолеть для AMD.

Ожидается, что на выставке Computex 2024 генеральный директор AMD Лиза Су представит дорожную карту компании в области искусственного интеллекта. Текущая ситуация заставляет задуматься о том, сможет ли AMD превзойти NVIDIA и вернуть свои позиции на рынке искусственного интеллекта. Будущее компании может зависеть от того, насколько успешно они справятся с низким спросом на MI300X и выпуском MI350X. AMD может быть вынуждена предпринять необычные шаги, чтобы улучшить свою позицию и доказать свою конкурентоспособность.