Кулер имеет обычный алюминиевый радиатор с D-образными ребрами и вентиляцию в конфигурации push-pull с двумя 120-мм вентиляторами.

Компания Thermalright представила новый процессорный кулер Burst Assassin 120 EVO DARK, который отличается высокой производительностью. Кулер оснащен алюминиевым радиатором с D-образными ребрами, а также парой вентиляторов в конфигурации push-pull.

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Конструкция включает никелированное медное основание и шесть медных тепловых трубок, которые отводят тепло на алюминиевое оребрение. Ребра имеют зазубренные края, что способствует лучшей турбулентности воздуха и рассеиванию тепла. Кулер имеет матовую алюминиевую верхнюю пластину и пару 120-мм вентиляторов.

Особенностью данного кулера является то, что комплект поставки включает два разных вида вентиляторов - один для установки в положении "push", а другой для установки в положении "pull". Оба вентилятора оснащены гидродинамическими подшипниками и имеют максимальную скорость вращения 1500 об/мин.

Скорость воздушного потока различается - 66,17 CFM для толкающего вентилятора и 58 CFM для тянущего. Максимальный уровень шума вентиляторов составляет 25,6 дБА. Размеры кулера с двумя вентиляторами составляют 124 мм x 156 мм x 102 мм, но информация о весе пока не предоставлена. Кулер совместим с различными типами процессорных сокетов, включая LGA1700, AM5, AM4 и LGA1200/115x.

Пользователи отмечают, что Thermalright предлагает отличные и экономичные продукты, но при этом вызывает сомнения их выбор названий. Новый кулер получил название Burst Assassin 120 EVO DARK, что может вызывать негативные ассоциации.