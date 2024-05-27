TinyPod напоминает классический iPod, имеет вид часов Apple без ремешка и колесико управления.

TinyPod - это миниатюрное устройство, которое по внешнему виду напоминает iPod и может стать аксессуаром для Apple Watch. Он оснащен часами Apple Watch и может использоваться для пропаганды здорового образа жизни. Устройство имеет колесико для навигации, аналогичное тому, которое используется в iPod. Ожидается, что TinyPod будет выпущен в июне и его функциональность будет аналогична телефону. Тизерное видео, представленное на сайте X, дало возможность посмотреть на устройство. Чехол для Apple Watch будет иметь внешний вид iPod без ремешка.

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Тизер оставил загадку в конце видео, подразумевая, что TinyPod может предложить что-то особенное. Он может быть идеальным средством для сбалансированного цифрового образа жизни, предоставляя все необходимые приложения, но с ограниченной функциональностью на watchOS. Клик-колесо будет прекрасным решением для повышения продуктивности.

Деталей о TinyPod пока мало известно и вопрос о совместимости датчиков Apple Watch с этим аксессуаром остается открытым.