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ddr22
GIGABYTE выпустила блоки питания серии AORUS ELITE
Блоки питания сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum и соответствуют стандартам Intel ATX 3.0 и PCIe Gen 5.0.

Компания GIGABYTE представила новые блоки питания серии AORUS ELITE, предназначенные для геймеров и пользователей с высокими вычислительными потребностями. Серия включает четыре модели: две черные и две белые, с мощностью 1000 Вт и 850 Вт. Блоки питания сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum и полностью соответствуют стандартам Intel ATX 3.0 и PCIe Gen 5.0.

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Одной из ключевых особенностей блоков питания AORUS ELITE является поддержка новейших графических карт PCIe Gen 5. В отличие от традиционных блоков питания, которым требуется дополнительный кабель-переходник для подключения новых видеокарт, AORUS ELITE позволяет питать видеокарты PCIe Gen 5 напрямую с использованием одного 16-контактного кабеля. Это упрощает установку видеокарты, повышает безопасность и улучшает эстетику системы.

Блоки питания AORUS ELITE обладают компактным дизайном и бесшумной работой. Они оснащены 120-мм интеллектуальным вентилятором FDB и магнитной пластиной AORUS, которая может быть прикреплена к разным сторонам блока питания, создавая уникальный визуальный эффект. Кроме того, блоки питания имеют высокую эффективность с КПД более 92%, обеспечивая снижение потерь при преобразовании энергии и экономию на электроэнергии. Используются 100% японские конденсаторы, гарантирующие стабильность и долговечность работы.

Все блоки питания AORUS ELITE оборудованы полным набором схем защиты, в том числе от перегрузки, перегрева, перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивая надежную работу системы и защиту компонентов. Эти блоки питания являются идеальными компаньонами для новейших видеокарт и обеспечивают стабильность и безопасность в играх. Выбор черной или белой модели позволяет пользователю подобрать блок питания в соответствии с его эстетическими предпочтениями.

#gigabyte
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GIGABYTE представила серию ATX 3.0 блоков питания AORUS ELITE с моделями мощностью 850 и 1000 Вт
GIGABYTE представила блоки питания AORUS ELITE мощностью 850 и 1000 Вт
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