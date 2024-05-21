Microsoft представила ПК Copilot+ - новую категорию компьютеров на базе Windows, разработанных для искусственного интеллекта. Они предлагают самую высокую производительность и интеллектуальность благодаря мощному кремнию, осуществляющему 40+ триллионов операций в секунду, а также доступу к передовым моделям ИИ. ПК Copilot+ позволяют выполнять ряд задач, невозможных на других компьютерах, таких как запоминание увиденного с помощью функции Recall, создание и улучшение изображений в режиме реального времени с помощью Cocreator, и преодоление языковых барьеров с помощью Live Captions. Они доступны на устройствах Microsoft Surface и от OEM-партнеров компании.

ПК Copilot+ обладают выдающейся производительностью благодаря новой архитектуре системы, объединяющей CPU, GPU и новый блок нейронной обработки. Они являются 20 раз более мощными и 100 раз эффективнее для задач ИИ, чем предыдущие модели. Компьютеры Copilot+ превосходят MacBook Air 15" по производительности и обеспечивают длительную автономную работу. Они также поддерживают большое количество приложений на базе Arm 64, включая Microsoft 365 и многие другие популярные приложения. Каждый ПК Copilot+ поставляется с встроенной защитой, включая процессор Microsoft Pluton Security.

ПК Copilot+ предлагают новые возможности искусственного интеллекта, позволяя запускать мощные модели ИИ непосредственно на устройстве. Одна из ключевых функций - Recall, которая помогает вспоминать уже увиденное и находить нужную информацию на основе ассоциаций. Пользователи также могут прокручивать время, чтобы найти нужный контент в их временной шкале и использовать screenray для взаимодействия с подсказками и действиями на основе распознавания объектов.

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ПК Copilot+ представляют новую эру инноваций в области искусственного интеллекта на устройствах Windows. Они обеспечивают высокую производительность, интеллектуальные возможности и защиту, а также предлагают широкий выбор приложений на базе Arm 64. Это значительное изменение платформы Windows и открывает новые возможности для пользователей в области работы, творчества и эффективного общения.