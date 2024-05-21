Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Microsoft представила компьютеры Copilot+

Microsoft представила новую категорию компьютеров на базе Windows, Copilot+
[ ] для раздела Блоги
+
+

Microsoft представила ПК Copilot+ - новую категорию компьютеров на базе Windows, разработанных для искусственного интеллекта. Они предлагают самую высокую производительность и интеллектуальность благодаря мощному кремнию, осуществляющему 40+ триллионов операций в секунду, а также доступу к передовым моделям ИИ. ПК Copilot+ позволяют выполнять ряд задач, невозможных на других компьютерах, таких как запоминание увиденного с помощью функции Recall, создание и улучшение изображений в режиме реального времени с помощью Cocreator, и преодоление языковых барьеров с помощью Live Captions. Они доступны на устройствах Microsoft Surface и от OEM-партнеров компании.

ПК Copilot+ обладают выдающейся производительностью благодаря новой архитектуре системы, объединяющей CPU, GPU и новый блок нейронной обработки. Они являются 20 раз более мощными и 100 раз эффективнее для задач ИИ, чем предыдущие модели. Компьютеры Copilot+ превосходят MacBook Air 15" по производительности и обеспечивают длительную автономную работу. Они также поддерживают большое количество приложений на базе Arm 64, включая Microsoft 365 и многие другие популярные приложения. Каждый ПК Copilot+ поставляется с встроенной защитой, включая процессор Microsoft Pluton Security.

ПК Copilot+ предлагают новые возможности искусственного интеллекта, позволяя запускать мощные модели ИИ непосредственно на устройстве. Одна из ключевых функций - Recall, которая помогает вспоминать уже увиденное и находить нужную информацию на основе ассоциаций. Пользователи также могут прокручивать время, чтобы найти нужный контент в их временной шкале и использовать screenray для взаимодействия с подсказками и действиями на основе распознавания объектов.

реклама



ПК Copilot+ представляют новую эру инноваций в области искусственного интеллекта на устройствах Windows. Они обеспечивают высокую производительность, интеллектуальные возможности и защиту, а также предлагают широкий выбор приложений на базе Arm 64. Это значительное изменение платформы Windows и открывает новые возможности для пользователей в области работы, творчества и эффективного общения.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
11
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
2
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
1
В продажу поступил USB-накопитель со сроком службы 200 лет
1
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
4
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
2
Новый планшет Apple iPad Pro разобрали и оценили ремонтопригодность
+
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
+
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
3

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
40
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
18
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
20
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
20
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
2
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
07:45
стоит как 3080 поддержанная 😂 или 96 гигов ддр5. или два харда по 10 терабайт.
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
Дмитрий
07:44
для пк вроде как есть. на четверке точно мне друг предлагал чтобы я поиграл
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
World Trailer
07:42
Эта папка не о том о чем вы подумали.
Энтузиаст сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486
kitava
07:42
Ну вынесли и вынесли. В конечном итоге а сколько у этого МУСора батальнов, чтобы хотя биби посадить. Всё больше клоунов из себя строят.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху
Артём Николаев
07:36
Пятёрку - тебе в дневник, пять баксов - мне на кошелёк.
В США в десятки раз завышены цены на обслуживание и ремонт автомобилей
Дмитрий
07:33
Может покачто и так. но вот в ближайшем будущем уже все новинки игр будут такими же выходить. ибо нвидия прикажет и всё.
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Дмитрий
07:31
Я не говорю про Россию конкретно. Я вообще про мир. а европеец не будет отдавать 2000 евро вместо 500 ради игрулек тем более. У нас то да проще купить пк и на тыренных аккаунтах и пиратках играть. ...
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Сергей Гончаров
07:25
гони пять баксов и я легко скажу произошло
В США в десятки раз завышены цены на обслуживание и ремонт автомобилей
EXPrompt
07:25
Ну это достаточно очевидно что в разных частях Сол систем 4млпд лет назад были разные условия образования пород. Они и должны быть разными.
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
Такой то
07:25
после пятого урожая с удобренных полей
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем