Apple Vision Pro, AR-гарнитура от компании Apple, может найти больший успех за пределами США. Несмотря на высокую цену в 3 499 долларов, устройство уже пользуется популярностью в США, и известные представители технологической индустрии отмечают его выдающиеся характеристики. Однако, чтобы обеспечить положительный прогноз на будущие финансовые кварталы, Apple планирует выпустить Vision Pro за пределами США. Виртуальная реальность более популярна во многих регионах мира, так что продажи устройства могут быть успешными, особенно в Японии, где уже давно используют VR-технологии.

Для успешного введения Vision Pro на зарубежные рынки, Apple тренирует своих сотрудников в розничных магазинах, чтобы они могли эффективно общаться с потенциальными покупателями и создавать положительное впечатление о гарнитуре. Компания также планирует выпустить устройство в нескольких странах, включая Китай, Южную Корею, Японию и другие. Высокая цена Vision Pro не должна стать препятствием для покупателей, особенно в Японии, где потребители имеют больший уровень комфорта при использовании подобных технологий.





Однако, чтобы удержать позицию на рынке, Apple также должна работать над снижением цены на будущие модели AR-гарнитур. Второе поколение Vision Pro ожидается не ранее конца 2026 года, и компании предстоит найти способы сделать устройство доступным для более широкой аудитории. Слухи также говорят о планах Apple выпустить более доступную модель в 2025 году.



