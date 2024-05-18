Генеральный директор компании утверждает, что производительность этих новых процессоров может увеличиться до 50% по сравнению с предыдущими моделями.

Компания Loongson сообщила о разработке следующего поколения 8-ядерных процессоров, которые смогут конкурировать с 12-м поколением чипов Intel Core i7 и Core i5. Генеральный директор компании, Ху Вэйву, заявил, что производительность новых процессоров может увеличиться до 50%, достигая уровня процессоров Intel. В настоящее время Loongson предлагает 8-ядерный процессор 3A6000, который уже достаточно близок по производительности к чипам 10-го поколения Intel и Zen 2 от AMD.

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Новое поколение процессоров Loongson будет выпущено в следующем году и будет иметь прирост производительности от 20% до 50%. Хотя производитель не раскрыл подробности о технических характеристиках новых процессоров, он отметил, что ожидает, что они будут иметь ту же производительность, что и чипы Intel 12-го поколения. В то время как предыдущие процессоры Loongson могли конкурировать только с Core i3, новые чипы будут способны сравниться с Core i7 и Core i5.

Наибольшим преимуществом процессоров Loongson будет соотношение цены и производительности, которое, как ожидается, будет выше, чем у конкурирующих продуктов от AMD и Intel. Это сделает их жизнеспособной альтернативой для китайского внутреннего рынка, который стал пострадал от ограничений, наложенных США. Китайское правительство уже заменило процессоры в государственных учреждениях на отечественные.

Ожидается, что новые процессоры Loongson будут конкурировать с процессорами Intel Alder Lake и AMD Zen 3 - Zen 4. Это может означать, что будущие оптимизированные версии процессоров Loongson с более высокими тактовыми частотами будут конкурентоспособными даже с высококлассными чипами, такими как Ryzen 7 7700X.