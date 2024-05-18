Популярное приложение TikTok расширяет свои возможности, позволяя некоторым пользователям загружать видео длительностью до 60 минут

Популярное приложение TikTok, известное своим короткометражным контентом, позволяет некоторым пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут. Это представляет собой значительное отклонение от текущего ограничения в 3 минуты и может привести к изменениям на платформе. TikTok уже проводил эксперименты с разными ограничениями времени, включая 10-минутное и 15-секундное ограничение, но 60-минутное ограничение является огромным шагом вперед.

Однако это изменение может повлиять на создателей короткого контента, которые полагались на временные ограничения. Тем не менее, TikTok заявляет, что увеличение лимита времени призвано дать создателям возможность экспериментировать и создавать новые типы контента, такие как кулинарные демонстрации, уроки красоты и комедийные зарисовки. Это позволяет TikTok более прямо конкурировать с YouTube.

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Если TikTok сможет успешно внедрить 60-минутное ограничение, это может заметно изменить стратегию платформы и стать серьезным конкурентом YouTube. Однако результаты эксперимента будут видны только со временем. На данный момент TikTok уже является одной из самых популярных платформ социальных медиа, и новое ограничение по времени может подтвердить ее статус гиганта в индустрии.