Фанаты серии игр Doom обнаружили, что компания ZeniMax Media, входящая в группу Bethesda, подала заявку на регистрацию нового товарного знака под кодовым названием IDKFA. Название IDKFA является классическим чит-кодом для Doom, который дает игрокам доступ ко всему оружию, картам ключей и полным боеприпасам. Эта недавняя находка подталкивает фанатов к мысли, что скоро может быть анонсирована новая игра в серии Doom.
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Также есть информация о предстоящей выставке Xbox Games Showcase, на которой может быть представлено что-то, связанное с Doom. Все это добавляет волнения поклонникам шутеров, которые надеются увидеть новую игру от разработчика id Software. Компания Bethesda и Microsoft, которая владеет брендом Bethesda, пока не подтвердили эти слухи, но многие надеются на знаменательный анонс связанный с Doom на предстоящем мероприятии.
Недавнее снижение продаж Xbox Series X/S и перенос эксклюзивных игр на другие платформы вызвало некоторые тревоги у фанатов Xbox. Поэтому добавление новой игры Doom в линейку представляемых игр на Xbox Games Showcase может быть интересным ходом и привлечь больше внимания к платформе. Игры Doom 2016 года и Doom Eternal 2020 года были очень успешны и получили положительные отзывы от игроков, поэтому поклонники надеются на выпуск следующей игры в ближайшее время.