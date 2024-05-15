Франшиза Doom может получить новое продолжение, на это намекает заявка на регистрацию товарного знака под названием IDKFA, которая была подана ZeniMax Media.

Фанаты серии игр Doom обнаружили, что компания ZeniMax Media, входящая в группу Bethesda, подала заявку на регистрацию нового товарного знака под кодовым названием IDKFA. Название IDKFA является классическим чит-кодом для Doom, который дает игрокам доступ ко всему оружию, картам ключей и полным боеприпасам. Эта недавняя находка подталкивает фанатов к мысли, что скоро может быть анонсирована новая игра в серии Doom.

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Также есть информация о предстоящей выставке Xbox Games Showcase, на которой может быть представлено что-то, связанное с Doom. Все это добавляет волнения поклонникам шутеров, которые надеются увидеть новую игру от разработчика id Software. Компания Bethesda и Microsoft, которая владеет брендом Bethesda, пока не подтвердили эти слухи, но многие надеются на знаменательный анонс связанный с Doom на предстоящем мероприятии.

Недавнее снижение продаж Xbox Series X/S и перенос эксклюзивных игр на другие платформы вызвало некоторые тревоги у фанатов Xbox. Поэтому добавление новой игры Doom в линейку представляемых игр на Xbox Games Showcase может быть интересным ходом и привлечь больше внимания к платформе. Игры Doom 2016 года и Doom Eternal 2020 года были очень успешны и получили положительные отзывы от игроков, поэтому поклонники надеются на выпуск следующей игры в ближайшее время.