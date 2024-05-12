Графический процессор выполнен в минималистичном стиле с бронзовой и серой расцветкой.

Компания MSI представила новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X в новой цветовой гамме. Эта графическая карта имеет минималистичный дизайн с уникальной бронзовой и серой цветовой схемой, которая делает ее идеальной для любителей максимальной простоты. Она оснащена тройным вентилятором и не имеет RGB-подсветки, что придает ей скромный вид.

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GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X оснащена графическим процессором NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER, который имеет 8 448 ядер и 48 МБ кэша L2. Она также оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и поддерживает 256-битный интерфейс шины. Видеокарта имеет 285-ваттный ТГП, такой же, как и у других моделей RTX 4070 Ti.

MSI позиционирует эту видеокарту как разогнанную версию оригинального GPU. Её тактовые частоты составляют 2655 МГц в режиме "Extreme Performance" и 2640 МГц в режиме буста. Это делает ее немного лучше эталонной версии по производительности. Благодаря трехвентиляторному дизайну с вентиляторами TORX 4.0, MSI обеспечивает хорошее охлаждение для этой видеокарты.

Цветовая схема этой видеокарты представлена в серо-бронзовом дизайне, что делает ее очень привлекательной для тех, кто предпочитает простые цвета. Еще неизвестна конкретная цена этой видеокарты, но ожидается, что она будет примерно равна официальной рекомендованной цене в $799.