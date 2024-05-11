Apple представила процессор M4 на своем мероприятии "Let Loose", и отметила, что новый чипсет превосходит M3, M2, M3 Pro и Snapdragon X Elite.

Компания Apple сообщила о том, что новый процессор M4 перешел на архитектуру ARMv9, позволяющую выполнять более сложные рабочие нагрузки более эффективно. В результате производительность M4 увеличилась как в одноядерном, так и в многоядерном режиме. Apple представила M4 на мероприятии под названием «Let Loose», отметив, что новый чипсет опережает предыдущие версии M3, M2, M3 Pro и Snapdragon X Elite.

реклама

Однако не все улучшения в M4 можно объяснить переходом на более продвинутой техпроцесс. Различные данные указывают, что компания также перешла на архитектуру ARMv9 при разработке этого чипсета. Чипсет теперь может служить для более сложных задач, и это объясняет его высокую производительность в тесте Geekbench 6.

Основное преимущество M4 перед конкурентами заключается в поддержке Scalable Matrix Extension (SME), которая значительно повышает производительность. В Geekbench 6 процессор M4 показывает большее превосходство над M2 в многоядерном режиме с увеличением частоты процессора до 4,4 ГГц и количества ядер. Эти изменения, а также использование набора инструкций ARMv9, позволяют M4 эффективно выполнять сложные задачи.

Несколько авторов и блогеров отметили поддержку SME в M4. Появилась дискуссия о том, насколько SME повлияло на производительность M4 в Geekbench 6. В результате сравнительного анализа было выяснено, что грядущий процессор Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm не будет поддерживать SME, что означает, что он может быть медленнее A18 Pro. Ожидается, что A18 Pro также перейдет на архитектуру ARMv9, что обеспечит схожую производительность с M4.

Однако Apple не упомянула о поддержке ARMv9 в M4, что вызвало ряд вопросов. Ожидается, что компания раскроет эту информацию при выпуске A18 и A18 Pro для iPhone 16. Это может привлечь больше потребителей к последним моделям. Будут доступны дополнительные данные, чтобы подтвердить, что использование архитектуры ARMv9 является причиной значительного увеличения производительности M4.