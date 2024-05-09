Компания Apple представила новый чип M4, основанный на собственном дизайне Apple Silicon, который обладает улучшенной производительностью и возможностями искусственного интеллекта

Компания Apple представила новый процессор M4, основанный на собственном дизайне Apple Silicon. Этот чип является четвертым поколением и включает функции искусственного интеллекта и улучшенную производительность CPU. Впервые появившись в iPad Pro, процессор был протестирован в бенчмарке Geekbench v6. Результаты тестов показали, что чип M4 превосходит своего предшественника, чип M3, на 22% в одноядерных тестах и на 25% в многоядерных тестах.

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Следует отметить, что эти результаты относятся только к синтетическим тестам, и реальная производительность в реальных сценариях использования может отличаться. Для получения более точных результатов необходимо дождаться обзоров и тестов на устройствах, таких как MacBook Pro и MacBook Air, которые обладают лучшим охлаждением и, возможно, более высокими тактовыми частотами для чипа.

В обсуждениях по данной теме некоторые участники указывают, что прирост производительности в одноядерных тестах связан с более высокими тактовыми частотами и большим количеством ядер в чипе M4. Однако, прирост производительности в реальных сценариях использования может быть разным и зависит от нескольких факторов. Например, в Geekbench 6 прирост производительности чипа M4 выше, чем в других тестах.

Также, участники обсуждений отмечают, что процессор M4 обладает высокой мощностью и требует эффективной системы охлаждения. Этот фактор может оказать влияние на ежедневное использование чипа и его производительность при длительной работе под нагрузкой.