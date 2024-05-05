Этот чип будет использоваться в новой линейке ноутбуков Qingyun

Появились слухи о том, что компания Huawei выпустит новый процессор Kirin PC Chip и он будет использоваться в линейке ноутбуков Qingyun. Источник утверждает, что чипсет может быть выпущен в мае или июне этого года.

Новый чипсет должен предложить высокую производительность, сравнимую с чипсетом M3 от Apple. Huawei планирует провести мероприятие 7 мая, что совпадает с событием Apple, и возможно, представит новую линейку ноутбуков Qingyun с использованием нового чипа Kirin PC.

реклама

Предыдущие модели ноутбуков Qingyun оснащались чипом Kirin 9006C, но с новым чипом Kirin PC Chip Huawei может вернуться на рынок ARM-ноутбуков с большим успехом.

Информация, опубликованная на Weibo, указывает на то, что чип Kirin PC может быть выпущен уже в этом месяце или в июне.

Есть слухи о значительном повышении производительности нового чипсета Kirin PC, так как Huawei будет использовать архитектуру Taishan V130. Предполагается, что новый чипсет будет иметь производительность GPU, сравнимую с чипсетом Apple M2. Результаты Geekbench 6 показывают, что существующий чип Kirin 9006C имеет низкую производительность по сравнению с Snapdragon 8cx Gen 3 от Qualcomm. Зато новый чип Kirin PC может предложить значительное улучшение по этому показателю.

Последний отчет Huawei Central указывает, что чип Kirin PC будет иметь процессорный кластер, состоящий из четырех больших ядер Taishan, четырех средних ядер Taishan, двух больших ядер NPU и двух микроядер NPU. Это дает чипсету возможность достичь производительной конфигурации, по крайней мере, на бумаге. Однако, чтобы точно оценить его работу и производительность в сравнении с конкурентами, такими как Snapdragon X Elite и M3 от Apple, нужно будет подождать официальных результатов бенчмарков.