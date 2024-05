Разработчики рассматривали использование технологий DLSS и FSR, но первые эксперименты с DLSS показали потерю резкости визуальных эффектов, которая является особым преимуществом игры

Игра No Rest for the Wicked, разработанная Moon Studios, получила разные отзывы после того, как вышла в ранний доступ. Большинство игроков отметили потенциал игры, однако некоторые жаловались на высокие требования к производительности ПК.

Для решения этой проблемы можно было бы использовать апскейлеры, такие как DLSS и FSR, однако разработчики временно отказались от их использования, поскольку результаты тестов не удовлетворяли их требованиям. В данный момент с DLSS происходит значительная потеря резкости изображения, что является проблемой для игры, которая основана на своем уникальном художественном стиле.

Однако компания Moon Studios планирует провести дополнительные испытания и внедрить сети DLSS в игру, а также рассматривает поддержку алтернативного апскейлинга FSR 2.2.

Геннадий Король, глава Moon Studios, отмечает, что DLSS хорошо справляется с прозрачностью, такими как эффекты частиц, и в работе над игрой они стремятся улучшить рендеринг прозрачных объектов без использования TAA. Возможно, им придется специально обучать сети DLSS для конкретного визуального стиля игры. Кроме того, они планируют интегрировать FSR 2.2 в качестве альтернативного варианта апскейлинга. В будущем они также рассмотрят возможность использования последних версий DLSS и FSR.

Игра No Rest for the Wicked, по словам эксперта Франческо Де Мео, имеет огромный потенциал, несмотря на то, что до ее полного выпуска еще предстоит провести работу над геймплеем и производительностью. В данный момент игра доступна на ПК через Steam Early Access, но пока не сообщается о сроках полного выпуска игры для Xbox Series X/S и PS5.