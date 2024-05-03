XDefiant будет представлен в мае с 5 фракциями, 14 картами и другим контентом

XDefiant, кроссоверный многопользовательский шутер от Ubisoft в стиле Call of Duty, будет запущен в мае. Игра будет условно-бесплатной с регулярными обновлениями. Игрокам будет предложено выбрать фракцию и снаряжение перед матчем и также в любой момент после перерождения. Каждая фракция будет иметь две активные способности, один пассивный бафф и ультраспособность, которую можно будет заряжать во время матча.

Представленные фракции включают Либертад, которая специализируется на исцелении; Чистильщиков, которые используют огонь для сжигания врагов; Эшелон, которые используют стелс-технологии для раскрытия местоположения противника; Призраков, которые сосредоточены на передовой подготовке и технологиях для блокировки урона; и DedSec, которые используют технологический опыт для взлома вражеских гаджетов и натравливания паукообразных существ на противников. DedSec будет заблокирована в начале игры, но ее можно будет разблокировать внутриигровыми миссиями.



Режимы игры в XDefiant делятся на аренные и линейные. Аренные матчи включают такие режимы, как "Domination", где команды сражаются за контроль над зонами, "Occupy", где команды сражаются за контроль над одной перемещающейся зоной, и "Hot Shot", где игроки сражаются за максимальное количество нокаутов. В линейных матчах игроки выступают в ролях атакующих или защитников. Например, в режиме "Zone Control" атакующая команда должна захватить и удерживать перемещающиеся зоны, а защитники должны помешать им в этом.

Игра будет иметь 14 карт, включая такие места как Аттика Хайтс, Штаб Эшелона и Зоопарк. После запуска Ubisoft планирует выпустить 4 новые фракции, 12 карт, 12 видов оружия и другой контент в течение первого года игры.



XDefiant выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 21 мая.