Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
AMD устранила уязвимость Zenbleed с помощью обновления AGESA 1.2.0.Ca
Уязвимость Zenbleed была классифицирована как угроза среднего уровня и могла позволить злоумышленнику получить доступ к конфиденциальной информации.

реклама

Компания AMD выпустила обновление AGESA 1.2.0.Ca для устранения уязвимости Zenbleed, которая была классифицирована как угроза среднего уровня около года назад. Эта уязвимость могла позволить злоумышленнику получить доступ к конфиденциальной информации на архитектуре Zen 2. Обновление прошивки было выпущено компанией MSI для материнских плат с чипсетом X570, а в будущем ожидается поддержка и других чипсетов и материнских плат 400-й серии.
Уязвимость Zenbleed имеет отношение в первую очередь к APU Ryzen 4000 "Renoir", но также затрагивает и другие процессоры Zen 2, такие как серия Ryzen 3000 и некоторые CPU EPYC и Threadripper. AMD уже ранее устраняла эту уязвимость для процессоров Ryzen 3000, EPYC и мобильных процессоров Ryzen. Однако пользователи процессоров Ryzen Embedded V2000 до сих пор ждут обновления микропрограммы AGESA EmbeddedPi-FP6 1.0.0.9, которое выйдет в апреле. Прошлое тестирование исправлений Zenbleed показало потенциальное падение производительности до 15% в некоторых рабочих нагрузках, хотя игровая производительность осталась относительно неизменной. Владельцам процессоров на основе архитектур, отличных от Zen 2, таких как Zen+ или Zen 3, не требуется обновление BIOS, так как они не подвержены этой уязвимости.

Также стоит отметить, что некоторые пользователи на форуме Tom's Hardware сообщили о снижении производительности до 15% в некоторых приложениях после установки обновления AGESA 1.2.0.Ca. Однако игровая производительность осталась неизменной. 

#amd
+
Написать комментарий (0)
MSI выпускает новые BIOS для плат AMD AM4 с защитой от атак Zenbleed на процессоры Ryzen 4000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
81
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
8
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
19
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
1
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
1
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
65
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
17
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

gamer3402921
15:19
Arc A310 имба. Я всегда всем говорил ещё год назад, как купил себе на опыты одну такую. А310 - это шататель RX6400, GTX 1630, GTX 1650 GDDR5 и GTX 1050 Ti во всех сферах и смыслах. Более того, фирмен...
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
Китя
15:11
Corsair RM750 закрутится когда поставишь 4080. а ниже карта только пассив режим.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
pOdOnOg
15:09
Очень интересно... А играли то во что? Как будто меж своими что-то перетёр.
CoreWeave привлекает $1,1 млрд для развития специализированных облачных решений
Амфросий Импифанов
15:07
Там есть ещё один существенный минус. Сильно большой градиент вольтажа между заряженной и близко к разряженой батареей. Это удорожает инверторы и делает из менее эффективными по сравнению с литеевыми
Natron Energy из США начала серийное производство натрий-ионных батарей — они быстрее заряжаются, долговечны и полностью безопасны
Катя+Бояра=Л
15:06
Посольство не стало уточнять, что имеется в виду конкретно под «столетним» партнёрством тут всё просто, будут на хохлах сто лет ездить, еврей продал украинцев на 100 лет вперёд
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
Катя+Бояра=Л
15:04
дайте угадаю в чём будет отличие: если остальные ИИ генерируют голых женщин по умолчанию, то ИИ Тима Кука будет по умолчанию генерировать голых мужиков
Тим Кук о генеративном ИИ: "У нас есть преимущества, которые будут нас отличать"
Евгений Шрайнер
15:02
Ну как бы емкость кпитична там где ограничения по весуобьемным характеристикам. А в остальном как то пофиг, те же накопители, для сглаживания пикрв потребления производства. Накопленич энергии от альт...
Natron Energy из США начала серийное производство натрий-ионных батарей — они быстрее заряжаются, долговечны и полностью безопасны
Gass
14:59
Мне все нравятся, весело комменты читать
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
vl
14:56
Во время грозы, лучше всё же выключать.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Катя+Бояра=Л
14:56
Бляйд, не ври, я с алкашами водку не пью
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем