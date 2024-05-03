Покупателям доступны три модели с различными конфигурациями оперативной памяти и встроенного хранилища.

Компания Huawei расширяет границы и выпускает свою серию смартфонов Pura 70 за пределами Китая, начиная с Малайзии. Ранее эта линейка была представлена в Китае, и теперь Huawei решила предложить ее и другим рынкам. После получения необходимой сертификации, компания представила три модели смартфонов Pura 70 для малайзийского рынка. Однако модель Pura 70 Pro+ в этом регионе не будет доступна. Уже сегодня начинаются предварительные заказы на новую серию.





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Предварительные заказы будут приниматься на три модели: базовая модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, средняя модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, а также самая дорогая модель Pura 70 Ultra с лучшей аппаратной конфигурацией. Цены на эти модели начинаются от 775 долларов.









Учитывая запрет США, Huawei выпустила все модели Pura 70 сразу на операционной системе HarmonyOS. В связи с отсутствием доступа к Google Play, пока неизвестно, как пользователи смогут загружать приложения на эти смартфоны. Однако компания заявила, что не подчиняется никаким ограничениям и будет преодолевать все трудности.



