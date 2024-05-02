Монитор использует передовую технологию QD OLED, которая сочетает OLED и квантовые точки для обеспечения высокого качества изображения с глубокими черными и яркими цветами

Компания TPV USA, партнер по лицензированию мониторов Philips, выпустила новую модель - игровой монитор Philips Evnia 49M2C8900 QD OLED. Этот 49-дюймовый изогнутый монитор устанавливает новый стандарт для игровых мониторов благодаря своим инновационным технологиям и захватывающим функциям. Он призван привнести радость игры всем игрокам, независимо от их уровня опыта, и переосмыслить смысл игрового процесса.

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Основой монитора Philips Evnia 49M2C8900 является передовая технология QD OLED, которая сочетает самосветящийся OLED и технологию квантовых точек. Благодаря этому, геймерам предлагается исключительная контрастность, глубокий черный цвет и яркие цвета, которые обеспечивают потрясающую детализацию каждого момента игрового процесса.

Монитор имеет соотношение сторон 32:9 и великолепное двойное QHD-разрешение 5120x1440, которые обеспечивают качественное изображение на изогнутом экране 1800R.

С монитором Philips Evnia 49M2C8900 играть стало еще лучше, благодаря его времени отклика 0,03 мс GtG, частоте обновления 240 Гц и поддержке AMD FreeSync Premium Pro. Эти функции работают вместе, обеспечивая плавный, без разрывов игровой процесс, позволяя геймерам достичь самых высоких результатов.

Монитор оснащен док-станцией USB-C, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных, видеосигналов высокого разрешения и мощность до 90 Вт для подключения к ноутбуку через один кабель USB-C. Кроме того, монитор имеет KVM-переключатель, позволяющий легко переключаться между двумя компьютерами и использовать их совместно, оптимизируя рабочее пространство для повышения производительности.

Монитор Philips Evnia 49M2C8900 также имеет инновационную трехстороннюю функцию Ambiglow, которая создает динамическое освещение, подстраивающееся под содержимое экрана, что усиливает игровую атмосферу. Четыре динамика DTS мощностью 7,5 Вт обеспечивают виртуальное объемное звучание монитора, что идеально подходит как для игр, так и для фильмов и видеоконференций.

Монитор Philips Evnia 49M2C8900 обладает эргономичным дизайном с регулируемой подставкой, благодаря чему можно установить оптимальный угол обзора и сохранить правильную осанку во время длительных игровых сессий. Он также совместим с VESA, что дает возможность гибкого монтажа для любого типа установки. Игровой монитор Philips Evnia 49M2C8900 QD OLED уже доступен на Amazon по цене 1499,99 долларов США.