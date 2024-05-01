Ранее пользователи были обязаны отключать функцию Find My перед отправкой iPhone на ремонт, чтобы убедиться, что устройство не является краденым

Apple добавит новую функцию «Состояние ремонта» в свою операционную систему iOS 17.5, которая позволит отправлять iPhone в сервисный центр без отключения функции Find My. Ранее владельцы устройств обязательно должны были отключить эту функцию перед отправкой телефона на ремонт, чтобы компания могла убедиться, что устройство принадлежит законному пользователю.

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Однако с появлением режима «Состояние ремонта» в iOS 17.5 эта процедура может измениться. Новый режим позволяет пользователям подтвердить свою личность, введя свой Apple ID и пароль, чтобы убедиться, что устройство не украдено. В соответствии с утечками из кода iOS 17.5 beta 4, этот режим уже работает у некоторых пользователей бета-версии и полностью меняет требования к отправке iPhone в ремонт. Ранее процедура отключения Find My перед отправкой телефона в магазин или сервисный центр становилась сложной из-за функции Stolen Device Protection, которая добавляет временную задержку.





Новая функция «Состояние ремонта» позволяет пользователям подтвердить, что iPhone принадлежит им, путем ввода Apple ID и пароля перед отправкой на ремонт. Это также упрощает задачу техникам Apple, поскольку им больше не нужно отключать Stolen Device Protection и Find My для начала ремонта. Однако пользователи должны быть осторожны и использовать эту функцию только при необходимости.



