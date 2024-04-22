Компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE) получила заказ от Apple на поставку двух SiP (систем в корпусе) для iPhone 16

iPhone 16 будет оснащен емкостными кнопками регулировки громкости и питания. Компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE) получила заказ на поставку двух SiP (систем в корпусе) для предстоящей серии iPhone 16. Эти чипы будут заменять существующие кнопки регулировки громкости и питания на телефонах, предлагая новый функционал. В прошлом году Apple заменила кнопку питания в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max кнопкой Action. Это позволило пользователям не только выключать устройства, но и использовать кнопку для других функций. С предполагаемыми изменениями в семействе iPhone 16, Apple сможет усовершенствовать эту функциональность.



Для интеграции новых компонентов, таких как емкостные кнопки и тактильные двигатели, необходимо как минимум два SiP. ASE уже получила заказы на миллионы компонентов и готовится увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос Apple. Хотя в этом году ожидается снижение поставок Apple из-за отсутствия значимых новых функций в iPhone 16, компания продолжит поставлять свои последние модели миллионами экземпляров.



Точные детали уникальной функциональности кнопок громкости пока неизвестны, но есть информация, что кнопку Action можно будет использовать для управления камерой, что напоминает функционал кнопок в высококлассных моделях Xperia от Sony. Наличие дополнительных емкостных кнопок на телефоне может повысить удобство использования, однако мы должны подождать новых обновлений, чтобы узнать, как эти кнопки будут работать на iPhone 16.