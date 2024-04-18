Пользователи давно жаловались на недостаточный объем памяти, особенно у моделей Pro, поэтому это обновление будет востребовано

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 16 и iPhone 16 Pro в конце года с некоторыми изменениями в дизайне и внутренними компонентами для улучшения производительности. Согласно утечке информации, iPhone 16 Pro будет иметь увеличенный объем памяти по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Pro.

Вместо базового объема памяти в 128 ГБ, новая модель будет оснащена 256 ГБ памяти. Пользователи iPhone давно жаловались на ограниченный объем памяти, поэтому увеличение памяти будет приветствоваться. Однако, насколько это повлияет на цену остается неясным.

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В настоящее время iPhone 15 Pro стоит 999 долларов, а iPhone 15 Pro Max - 1199 долларов. Если слухи верны, цена iPhone 16 Pro может возрасти на 100 долларов из-за увеличенного объема памяти и других обновлений. Однако есть источики, которые утверждают, что Apple может сохранить цену на прежнем уровне, несмотря на увеличение памяти.

Предполагается, что iPhone 16 Pro будет иметь экран большего размера, улучшенные модули камеры и обновленные внутренние компоненты. Это также может повлечь повышение цены на 100 долларов. Пока неясно, будет ли увеличение памяти доступно только в модели iPhone 15 Pro или Apple решит обновить и стандартные модели.