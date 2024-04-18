Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Ожидается, что iPhone 16 Pro будет иметь увеличенный объем памяти, составляющий 256 ГБ
Пользователи давно жаловались на недостаточный объем памяти, особенно у моделей Pro, поэтому это обновление будет востребовано

реклама

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 16 и iPhone 16 Pro в конце года с некоторыми изменениями в дизайне и внутренними компонентами для улучшения производительности. Согласно утечке информации, iPhone 16 Pro будет иметь увеличенный объем памяти по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Pro.

Вместо базового объема памяти в 128 ГБ, новая модель будет оснащена 256 ГБ памяти. Пользователи iPhone давно жаловались на ограниченный объем памяти, поэтому увеличение памяти будет приветствоваться. Однако, насколько это повлияет на цену остается неясным.

реклама

В настоящее время iPhone 15 Pro стоит 999 долларов, а iPhone 15 Pro Max - 1199 долларов. Если слухи верны, цена iPhone 16 Pro может возрасти на 100 долларов из-за увеличенного объема памяти и других обновлений. Однако есть источики, которые утверждают, что Apple может сохранить цену на прежнем уровне, несмотря на увеличение памяти.

Предполагается, что iPhone 16 Pro будет иметь экран большего размера, улучшенные модули камеры и обновленные внутренние компоненты. Это также может повлечь повышение цены на 100 долларов. Пока неясно, будет ли увеличение памяти доступно только в модели iPhone 15 Pro или Apple решит обновить и стандартные модели.

#iphone 16 pro
+
Написать комментарий (0)
iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max будут оснащены специальным покрытием Atomic Layer Deposition
Камеры iPhone 16 Pro получат новую антибликовую технологию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
1
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
5
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
81
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
3
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
3
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
Был замечен ещё один российский танк с "царь-мангалом", на этот раз Т-80БВ
1
Tesla в организации производства электромобилей в Индии хотела бы рассчитывать на местных поставщиков
+
Для ВС США на Ближнем Востоке в срочном порядке доставляются ракетные системы с лазерным наведением
+
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
1
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5
Politico: Великобритания вряд ли сможет конфисковать российские активы
2
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
1
В Android 15 появится новый способ беспроводной зарядки устройств
+

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
64
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
89
История деградации игровой серии Far Cry
22
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
26
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
10
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
376
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
127
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
1
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+

Сейчас обсуждают

ElvisSuperStar007
06:30
Покупая 2-4к моники вы на что расчитывали ? Что будете играть при таких разрешениях на 1030 gt, ясно же что надо соотсветсвенно и видюху брать. Если оно вам для игр, нсли для работы или просто ютуба т...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
ElvisSuperStar007
06:24
Сгорающие карты? Таких случаев нет! Есть только сгорающие конекторы и то они заменяемы, а карточки целые. Во вторых процент очень мал! У самого 4090 если руки не из жопы то кабель втыкать надо до конц...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Александр Фетисов
06:24
4080 super аналог 2080ti в чем? В названии?
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
El Grechko
06:21
Васюта когда-то рассказывал как он зарабатывал фармингом карточек в стиме, теперь, видимо, нашёл новый способ фарма дополнительных 3 тысяч в месяц: постит одинаковые статьи копипастя кусками текст из ...
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
ElvisSuperStar007
06:18
Боюсь разочаровать но память у красных менее эфективная, там где красным нужно 12 гиг , нвидии достаточно 10, все из-за кодеков и сжатия!
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Артем Катаев
06:17
В топку вашу 4090 , на ней смута тормозит)
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Эдуард Кузнецов
06:16
Он вроде все понятно написал, можно не утрировать.
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Андрей Пищур
06:15
Теория Большого Взрыва - весьма неплохой сериал ващета )
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
Эдуард Кузнецов
06:14
Не поделился. Жадина.
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
ElvisSuperStar007
06:14
Нвидия являеться стандартом для людей кто ее окупает быстро даже не халявным майнингом, а просчетом вычислений софта, рендер для дизайнера, амд на это положила болт еще в 2007 , ровно тогда появились ...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем