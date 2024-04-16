Графические процессоры NVIDIA A100 "Ampere" с 7936 ядрами продаются в Китае, на 15% больше ядер, чем у оригинальных A100

NVIDIA поставляет в Китай модели A100 Ampere с количеством ядер, превышающим оригинальную спецификацию. Объявления на китайских торговых площадках показывают, что графические процессоры A100 доступны с большим количеством ядер CUDA и 96 ГБ HBM2 VRAM. Это привлекло внимание сообщества, так как такие модели не были доступны в оригинальной спецификации. Удивительно, что некоторые из этих моделей были выпущены еще в 2020 году, но только сейчас появились на рынке.

Графические процессоры NVIDIA A100 Ampere имеют две версии с объемом памяти 40 ГБ и 80 ГБ, и обе версии отличаются по скорости и объему памяти. Однако новые модели имеют больше ядер CUDA - 7936 по сравнению с 6912 у предыдущих моделей. Разница в количестве ядер составляет 15%, а также эти новые модели имеют на 2 SM меньше, чем полноценный GPU GA100 (8192 ядра). Сам GPU оснащен 96 ГБ памяти HBM2E.

Фотографии прототипов показывают, что графический процессор NVIDIA A100 Ampere поставляется в форм-факторе PCIe и имеет три 8-контактных разъема. Чипы памяти расположены на самом GPU, что объясняется использованием технологии HBM вместо GDDR DRAM, характерной для видеокарт потребительского класса. Тактовая частота GPU составляет 1260 МГц, а производительность GPU достигает 20 TFLOPs вычислений с одинарной точностью и 10 TFLOPs с двойной точностью.

Причина появления этих модифицированных моделей с более большим количеством ядер неизвестна. Возможно, это решение, предлагаемое NVIDIA для конкретных клиентов, или это индивидуальное решение, которое только сейчас появилось на рынке. Некоторые модели NVIDIA A100 96 ГБ доступны для покупки на торговых площадках eBay по цене от 17 до 20 тысяч долларов.