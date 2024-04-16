Эти функции, которые появятся в конце года как бета-версия, базируются на видеомодели Firefly, разработанной Adobe

Adobe Premiere Pro получает множество новых функций генеративного искусственного интеллекта, которые помогут улучшить рабочий процесс видеоредакторов. В конце этого года Adobe презентует бета-версию новых функций, которые будут работать на основе новой видеомодели Firefly, разработанной Adobe.

Первой новой функцией является "Generative Extend". Она позволит пользователям делать клипы длиннее, облегчая редактирование по времени и добавляя плавные переходы. Также с помощью этой функции можно удлинять беззвучные фрагменты аудио, создавая окружающий тон помещения и сглаживая редактирование звука.



Другая функция - "Добавление и удаление объектов". Она позволит пользователям выбирать и отслеживать объекты на видео, а также заменять или удалять ненужные объекты. Это сильно упростит процесс редактирования и добавления элементов в видео.



Третья функция - "Текст в видео". Она позволит генерировать новые кадры с помощью текстовых подсказок или опорных изображений. Полученные видео можно использовать для создания раскадровок или B-rolls, дополняя живые кадры дополнительной информацией.

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Все три функции, представленные Adobe Premiere Pro, представляют огромный интерес для видеоредакторов. Они сделают рабочий процесс гораздо более плавным и удобным. Пока Adobe не разглашает цены на использование этих новых функций, но, несомненно, они будут стоить дополнительных средств.