Это устройство предлагается по цене всего $699

Мини-ПК GEEKOM XT12 Pro, оснащенный процессором Intel Core i9-12900H, теперь доступен для предварительного заказа. Это устройство предлагается по цене всего $699 с 32 ГБ оперативной памяти DDR4, 1 ТБ твердотельным накопителем и лицензионной версией Windows 11 Pro. Со своими небольшими размерами 117 x 111 x 38,5 мм, XT12 Pro имеет алюминиевый корпус uni-body с матовым покрытием, а его минималистичный дизайн упрощает процесс настройки. Мини-ПК также предлагает широкий спектр разъемов, включая USB4, USB-A, HDMI, Ethernet и аудиоразъем.

Главным компонентом XT12 Pro является процессор Intel Core i9-12900H, который имеет 14 ядер, 20 потоков и 24 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache. Этот мощный процессор предназначен для выполнения требовательных вычислительных задач, таких как программирование, редактирование 4K видео и анализ данных. Графическую часть представляет iGPU Intel Iris Xe Graphics, который эквивалентен дискретному GPU Nvidia MX350 и обеспечивает достойные показатели кадров для запуска современных игр и воспроизведения видео в высоком разрешении.

Розничные модели XT12 Pro поставляются с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц и 1 ТБ твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 4.0x4, но оба компонента можно заменить на другие. Также есть слот M.2 2242 для установки дополнительного твердотельного накопителя M.2 SATA.