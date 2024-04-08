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ddr22
Acer представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и 7700 XT Predator BiFrost и Nitro для геймеров
Компания Acer представила графические процессоры Radeon RX 7800 XT и 7700 XT Predator BiFrost и Nitro для геймеров

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Компания Acer представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и 7700 XT Predator BiFrost и Nitro для геймеров. Ранее компания уже выпускала графический процессор Radeon RX 7900 GRE OC Predator BiFrost, а теперь её линейка пополнилась моделями Radeon RX 7800 XT и 7700 XT, которые уже доступны на американском рынке.
В этой новой линейке Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost является самой топовой моделью с системой охлаждения, состоящей из трех вентиляторов. Она имеет черную цветовую схему и RGB-подсветку с логотипом "Predator". Вторая модель - Radeon RX 7800 XT Nitro - немного менее продвинутая, но также имеет надежную систему охлаждения.
Цены на данные модели составляют $559,99 для Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost и $519,99 для Radeon RX 7800 XT Nitro. Более бюджетная модель, Radeon RX 7700 XT Nitro, предлагается по цене $419,99. Важно отметить, что эти цены немного превышают официальные рекомендованные производителем цены. В связи с этим, выбор остается за покупателями, но небольшое снижение цены могло бы сделать предложение более привлекательным и помочь компании увеличить продажи.

Выпуск графических процессоров Radeon RX 7800 XT и 7700 XT Predator BiFrost и Nitro от Acer демонстрирует интерес компании к развивающемуся рынку видеокарт среднего уровня. Он также указывает на то, что у фанатов продукции AMD все еще есть спрос на данные модели. Acer в прошлом была наиболее известна благодаря своей линейке процессоров Intel Arc, но сейчас она решила расширить свой ассортимент видеокарт.

#acer
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