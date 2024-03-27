Компания Qualcomm продемонстрировала процессор Snapdragon X Elite с графическим процессором Adreno, который способен запускать игру Baldur's Gate 3 со скоростью около 30 кадров в секунду при разрешении 1080p

Процессор Snapdragon X Elite с графическим процессором Adreno представлен как новая платформа для игр. Он был показан на примере запуска игры Baldur's Gate 3 с частотой 30 кадров в секунду при 1080p. Производительность графического процессора уже позволяет достичь таких результатов, а также возможно дальнейшее повышение производительности игр с помощью программного обеспечения.

Компания Qualcomm работает над тем, чтобы обеспечить отличный игровой процесс для пользователей ноутбуков на базе Snapdragon X Elite. Они заявляют, что большинство игр будут работать на новых ПК под управлением Windows. Компания предоставляет три варианта запуска игр на своих платформах на базе Arm: нативный запуск на ARM64, гибридный ARM64EC (программы эмулируются, но с родными драйверами/библиотеками) и эмуляция x64 (не требует работы разработчиков, но имеет более низкую производительность по сравнению с нативным запуском).



Основным компонентом этой платформы является графический процессор Adreno с производительностью до 4,6 TFLOPs и поддержкой DX12, DX11, Vulkan, OpenCL. Он также поддерживает традиционные DX9 и OpenGL 4.6. Компания Qualcomm продемонстрировала, что этот процессор обеспечивает 80% прирост производительности по сравнению с Radeon 780M iGPU.



Это означает, что игроки на ноутбуках с процессорами Snapdragon X Elite смогут наслаждаться высокопроизводительной игровой графикой и запускать большинство игр для Windows. Этот процессор обладает мощной графикой и поддержкой самых новых технологий, что делает его привлекательным решением для геймеров.