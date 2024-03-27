В Galaxy S25 Ultra может использоваться тот же титан класса Grade 2, что и в Galaxy S24 Ultra, благодаря лучшей скрепляющей способности

Согласно последним данным, новая модель Galaxy S25 Ultra компании Samsung может использовать тот же титановый корпус, что и предыдущая модель Galaxy S24 Ultra. По сравнению с более высоким классом титана, используемым в некоторых других устройствах, таких как Apple, Samsung решила использовать титан Grade 2, который считается более низкокачественным вариантом. Разбор и анализ корпуса Galaxy S24 Ultra показал, что он содержит комбинацию алюминия и титана, и Samsung могла сохранить эту комбинацию и в модели Galaxy S25 Ultra.

Один из основных аргументов за использование титана класса Grade 2 заключается в том, что он лучше подходит для сохранения рамки Galaxy S25 Ultra. Как и в случае с Apple, где титановая рамка также содержит алюминий для обеспечения лучшего процесса склеивания, Samsung могла решить использовать титан Grade 2, чтобы избежать отделения двух материалов друг от друга. Такой подход также может быть обусловлен расчетом на сокращение затрат на производство.



Возможно, Samsung решила продолжить использовать титан Grade 2 по двум причинам. Во-первых, стоимость является важным фактором, именно поэтому компания не использовала титан 5-го класса в предыдущей модели Galaxy S24 Ultra. Вторая причина заключается в более простом процессе склеивания с использованием титана класса Grade 2, что также может повлиять на решение Samsung о его использовании в следующей модели.