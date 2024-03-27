Qualcomm, Intel и Google объединили свои усилия для борьбы с NVIDIA, планируя потеснить CUDA с помощью OneAPI

Компании Qualcomm, Intel и Google объединили свои усилия в стратегической коалиции, чтобы конкурировать с NVIDIA на рынке искусственного интеллекта (ИИ). Доминирование NVIDIA на этом рынке вызвало тревогу конкурентов, и сейчас эти три ведущих технологические компании решили объединиться и предложить альтернативу программной платформе NVIDIA CUDA. Reuters сообщает, что Qualcomm, Google и Intel решили фокусироваться на борьбе с программной платформой CUDA, которая по-прежнему занимает доминирующую позицию на рынке ИИ. Вместо прямого соперничества с аппаратным арсеналом NVIDIA, компании в коалиции предпочитают сосредоточиться на попытке оттеснить CUDA и предложить альтернативные решения своим потенциальным клиентам.

Тройка компаний планирует использовать oneAPI в качестве альтернативы CUDA. oneAPI является открытым программным интерфейсом, разработанным Intel, который позволяет разработчикам использовать мощности аппаратного обеспечения различных производителей, включая Intel, Qualcomm и других. Этот подход дает разработчикам большую свободу выбора аппаратных решений и может предоставить потенциальным клиентам больше гибкости при выборе платформы ИИ.

Остается только посмотреть, насколько успешной окажется эта стратегическая коалиция и сможет ли она действительно повлиять на доминирование CUDA на рынке ИИ. Но одно известно точно - объединение усилий Qualcomm, Intel и Google может стать важным шагом в развитии и расширении рынка ИИ, создав конкуренцию на этом растущем и перспективном рынке.