Компания SK Hynix планирует построить в Индиане завод по упаковке и тестированию чипов стоимостью 4 миллиарда долларов.

Южнокорейская компания SK Hynix планирует вложить 4 миллиарда долларов в строительство крупного завода по упаковке и тестированию чипов в Индиане, США. Решение о принятии инвестиций в США все еще находится на этапе планирования, и компания пока не приняла окончательного решения. Ожидается, что завод начнет свою работу в 2028 году и создаст около 1 000 рабочих мест.

Основным типом продукции, которую будет производить завод, является стековая память HBM. Этот вид памяти предназначен для использования в графических процессорах искусственного интеллекта. Компания также рассматривает возможность производства других видов памяти.



SK Hynix ожидает, что для стимулирования инвестиций в свой завод они получат налоговые льготы как на уровне штата, так и на федеральном уровне. Это будет реализовано в рамках правительственных инициатив, таких как CHIPS Act. Компания является крупным поставщиком HBM для NVIDIA в их графических процессорах искусственного интеллекта. Их HBM3E пользуется большим спросом и используется в новейших графических процессорах NVIDIA "Blackwell".



Это предполагаемое инвестиционное решение будет иметь существенное влияние на экономику Индианы, создавая рабочие места и привлекая инвестиции в регион. Кроме того, компания SK Hynix будет вносить значительный вклад в развитие передовых технологий в области графических процессоров искусственного интеллекта и автономных систем управления.