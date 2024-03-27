Издательство Wired Productions выпустило игру Bulwark: Falconeer Chronicles, доступную на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox Series S|X и Xbox One

Издательство Wired Productions сообщает о релизе игры Bulwark: Falconeer Chronicles для различных игровых платформ, включая PC, PlayStation 4 и 5, Xbox Series S|X и Xbox One. Эта градостроительная стратегия позволяет игрокам погрузиться в мир Урси, страдающий от конфликтов и разрушительных войн. В игре представлено несколько фракций, борющихся за выживание среди грозных ландшафтов и водных пространств. Главная задача игроков - восстановить разрушенные земли, строить крепости и развивать свои уникальные области с помощью интуитивного управления.

Упоминается, что Bulwark: Falconeer Chronicles является второй частью трилогии игр франшизы Falconeer Chronicles. Разработчик Tomas Sala также подтверждает начало работы над завершающей частью трилогии, которая на данный момент имеет рабочее кодовое название "Project Ancient Waves". Третья часть трилогии, "Древние волны", будет пытаться показать перспективу этого изначально грандиозного мира в более человеческом масштабе, фокусируясь на персонажах и их ролях в этой вселенной.

Bulwark: Falconeer Chronicles предлагает игрокам увлекательное игровое приключение, сочетающее элементы градостроительства, экшена и путешествий по красочному миру Урси. Игра обладает высококачественной графикой и звуковым оформлением, позволяя полностью погрузиться в этот уникальный игровой мир. Каждый игрок имеет свою область, которую он может развивать и защищать, строить крепости и бороться с врагами.