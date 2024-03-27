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ddr22
Историческая стратегия Millennia вышла на PC
Главная цель игры - провести свой народ через различные исторические эпохи, начиная с эпохи каменного века и заканчивая потенциальным будущим.

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Игра "Millennia" - новая 4X историческая стратегия от C Prompt Games и Paradox Interactive, в которой игроки могут создать и управлять своей собственной нацией на протяжении тысячелетий. Главная цель игры - провести свой народ через различные исторические эпохи, начиная с эпохи каменного века и заканчивая потенциальным будущим.
Игроки начинают с пустого листа и имеют возможность сформировать новое общество и культуру по своему усмотрению. Они могут выбирать различные черты характера и формы правления, а также развивать свою нацию в различных сферах, таких как правительство, война, искусство и многое другое. Эти решения помогут игрокам расширяться и эксплуатировать окружающий мир.
Одной из ключевых механик игры является создание производственной цепочки, позволяющей превращать общие ресурсы в ценные товары. Эти товары можно обменивать с другими народами, чтобы увеличить население и производство своего удаленного поселения.

Со временем игроки могут приобретать новые черты для своей нации и определить ее как страну воинов, исследователей или учеников.
"Millennia" предлагает игрокам огромное время игры - 10 000 лет истории. Они могут пережить различные исторические события и влиять на их развитие. Различные альтернативные сценарии и повороты событий делают игру уникальной и интересной.
Особенности игры включают разнообразные технологии и исследования, развитие общества и культуры, обмен ресурсами с другими народами и возможность принимать ключевые решения, влияющие на будущее вашей нации.

Разработчики предложили захватывающую историческую стратегию, где игроки могут контролировать развитие своей нации на протяжении множества веков и влиять на ее будущее.

#millennia
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