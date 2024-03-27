Google представила оптимизированный под Arm Chrome для Windows, как раз к выходу процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite

Компания Google представила новую оптимизированную версию своего браузера Chrome для компьютеров под управлением Windows, разработанную специально для устройств на базе процессоров Arm. Целью этого обновления является полное использование возможностей аппаратного обеспечения и операционной системы Arm, что обеспечит более быстрый и плавный просмотр веб-страниц. Совместная разработка с Qualcomm гарантирует пользователям Chrome наилучшие возможности на современных Arm-совместимых компьютерах. В первых тестах оптимизированной версии Chrome для Arm отмечено значительное повышение производительности по сравнению с версией для x86. Обновленная версия браузера уже доступна на существующих Arm-устройствах, включая ПК на базе процессоров Snapdragon 8cx, 8c и 7c. В ближайшем будущем Chrome получит еще большую производительность благодаря запуску нового процессора Snapdragon X Elite от Qualcomm.

Кристиано Амон, президент и генеральный директор Qualcomm, выразил свое волнение по поводу сотрудничества, сказав: "Поскольку мы вступаем в эру ПК с искусственным интеллектом, нам не терпится увидеть, как Chrome засияет, используя преимущества мощной системы Snapdragon X Elite". Ожидается, что устройства Qualcomm Snapdragon X Elite появятся в продаже в ближайшее время.