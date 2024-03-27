Пополнение арсенала контроллеров Xbox произошло с выпуском нового контроллера Arctic Camo Special Edition

Пополнение арсенала контроллеров Xbox произошло с выпуском нового контроллера Arctic Camo Special Edition. Ранее доступный только в США, контроллер Arctic Camo готов завоевать сердца геймеров по всему миру. Этот уникальный контроллер представляет собой комбинацию суровых белых и серых цветов, создающих запоминающийся дизайн. Лоскутные узоры Arctic Camo призваны подчеркнуть стиль и изысканность его обладателя.

Контроллер Arctic Camo Special Edition оснащен рядом функций, которые сделают каждую игровую сессию незабываемой. Улучшенные поверхности и формы контроллера обеспечивают повышенный уровень комфорта во время игры. Благодаря гибридному D-Pad, пользователи смогут легче управлять персонажами на экране, а текстурированные ручки на бамперах, триггерах и заднем корпусе контроллера обеспечивают более надежную поддержку.

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Arctic Camo Special Edition поддерживает беспроводное подключение как через Bluetooth, так и через Xbox Wireless, позволяя соединиться с консолями Xbox Series X|S и Xbox One, ПК, мобильными устройствами и планшетами. Также контроллер имеет встроенный аудиоразъем 3,5 мм, что облегчает подключение любимой совместимой гарнитуры, чтобы полностью погрузиться в игровой мир или легко координировать свои действия с друзьями.

Контроллер представляет собой новую версию популярной серии контроллеров Camo, которые уже завоевали популярность у геймеров. Благодаря своему стильному дизайну и функциональности, контроллер Arctic Camo может быть идеальным приобретением для геймеров, которым важно иметь контроллер, сочетающий в себе как стиль, так и высокую эргономичность.