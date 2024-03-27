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ddr22
Представлена игровая консоль Orange Pi Neo с процессором Ryzen 7 7840U за 499 долларов
В Китае был представлен портативный игровой компьютер Orange Pi Neo с ценами $499 и $599

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Orange Pi Neo - портативный игровой ПК, был представлен в Китае по цене $499 и $599. В Европе он уже был показан ранее в этом году командой Manjaro Linux на выставке FOSDEM. Первая версия Orange Pi Neo оснащалась мобильным процессором AMD Ryzen 7 7840U "Phoenix", но на последнем мероприятии в Китае была представлена новая альтернатива. Команда Manjaro Linux сообщила о запуске Orange Pi Neo в Шэньчжэне и объявила цены на новые модели. Модель Ryzen 7 7840U будет стоить $499, а модель Ryzen 7 8840U - $599.
Учитывая конкурентность и приемлемость цен, предложенных компанией, некоторые пользователи ОС могут оказаться несколько недовольными распространением дистрибутива Manjaro Linux. Однако, в будущем, онлайн-сообщества могут предложить альтернативные операционные системы. Модель Ryzen 7 8840U, основанная на архитектуре AMD "Hawk Point" и стоимостью $599, кажется немного завышенной, учитывая незначительный прирост производительности по сравнению с моделью Ryzen 7 7840U. Оба процессора оснащены графическим ускорителем Radeon 780M iGPU. 
Orange Pi и Manjaro, видимо, проверяют свои силы на китайском рынке на этапе изначального запуска, с планируемым расширением продаж в ближайшие месяцы по всему миру.

#orange pi neo
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