Компания Noble Audio представила новые наушники FoKus Triumph TWS (True Wireless Stereo), которые обеспечивают высокое качество звука

Компания Noble Audio представила новые наушники FoKus Triumph TWS (True Wireless Stereo), которые сочетают в себе знаменитое качество звука с удобством беспроводной связи. Наушники оснащены высококачественным 6,5-миллиметровым динамическим излучателем и твердотельным излучателем Cowell от xMEMS Labs. FoKus Triumph является третьим продуктом компании Noble Audio, который получил преимущества от сотрудничества с xMEMS. Это позволяет компании подтвердить свою репутацию пионера в области портативного аудио премиум-класса.

Наушники Noble Audio FoKus Triumph оснащены динамическим излучателем для точного воспроизведения низких и средних частот, а в качестве твитера используется твердотельный излучатель Cowell от xMEMS. Предсерийные образцы этих наушников прошли тестирование на выставке CES в январе и получили высокие оценки за качество звучания. FoKus Triumph использует передовые технологии, такие как Bluetooth 5.3, LDAC, Snapdragon Sound и aptX Adaptive, которые обеспечивают безупречное воспроизведение звука.

Но качество звука не единственное преимущество этих наушников. Корпус наушников имеет эргономичный дизайн, обеспечивающий комфортное ношение. Чехол для зарядки выполнен с покрытием из алькантары, что придает ему элегантный вид. Комплектация также включает сменные амбушюры различных размеров, чтобы адаптировать наушники под индивидуальные предпочтения пользователя.

Noble Audio всегда славилась своим качеством звука и инновационными технологиями. Наушники FoKus Triumph TWS продолжают традицию компании, предлагая превосходное звучание и беспроводную связь в удобном и стильном исполнении. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в одном устройстве.