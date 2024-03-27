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Компания Noble Audio представила новые наушники FoKus Triumph TWS (True Wireless Stereo), которые сочетают в себе знаменитое качество звука с удобством беспроводной связи. Наушники оснащены высококачественным 6,5-миллиметровым динамическим излучателем и твердотельным излучателем Cowell от xMEMS Labs. FoKus Triumph является третьим продуктом компании Noble Audio, который получил преимущества от сотрудничества с xMEMS. Это позволяет компании подтвердить свою репутацию пионера в области портативного аудио премиум-класса.
Наушники Noble Audio FoKus Triumph оснащены динамическим излучателем для точного воспроизведения низких и средних частот, а в качестве твитера используется твердотельный излучатель Cowell от xMEMS. Предсерийные образцы этих наушников прошли тестирование на выставке CES в январе и получили высокие оценки за качество звучания. FoKus Triumph использует передовые технологии, такие как Bluetooth 5.3, LDAC, Snapdragon Sound и aptX Adaptive, которые обеспечивают безупречное воспроизведение звука.
Но качество звука не единственное преимущество этих наушников. Корпус наушников имеет эргономичный дизайн, обеспечивающий комфортное ношение. Чехол для зарядки выполнен с покрытием из алькантары, что придает ему элегантный вид. Комплектация также включает сменные амбушюры различных размеров, чтобы адаптировать наушники под индивидуальные предпочтения пользователя.
Noble Audio всегда славилась своим качеством звука и инновационными технологиями. Наушники FoKus Triumph TWS продолжают традицию компании, предлагая превосходное звучание и беспроводную связь в удобном и стильном исполнении. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в одном устройстве.