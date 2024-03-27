Silicon Motion представила высокопроизводительный одночиповый твердотельный накопитель Ferri с интерфейсом PCIe Gen4.0 BGA и i-temp для промышленных и автомобильных приложений

Silicon Motion, мировой лидер в разработке контроллеров NAND-флэш для твердотельных накопителей, представила новое поколение твердотельных накопителей FerriSSD NVMe PCIe Gen 4 x4 BGA. Это решение поддерживает i-temp и включает передовую технологию IntelligentSeries, обеспечивающую сохранность данных при экстремальных температурах, что делает его идеальным для промышленных и автомобильных приложений.

Твердотельный накопитель FerriSSD BGA поддерживает PCIe Gen 4 x4 и оснащен 3D NAND высокой плотности в компактном корпусе размером 16 мм x 20 мм. Эти накопители емкостью до 1 ТБ способны достичь скорости последовательного чтения свыше 6 ГБ/с и скорости последовательной записи свыше 4 ГБ/с. Они также оснащены технологией IntelligentSeries от Silicon Motion, которая призвана повысить безопасность и производительность устройств за счет шифрования данных, кэширования и сканирования данных, а также защиты. Кроме того, данные накопители поддерживают требования i-temp для работы в экстремальных температурах от -40°C до + 85°C.



Новейший твердотельный накопитель FerriSSD представляет собой надежное и производительное решение для различных встраиваемых систем хранения данных. Он подходит для широкого спектра приложений и операционных сред, включая автомобильные компьютеры и тонкие клиенты. Благодаря высокой производительности, надежности и поддержке i-temp, эти накопители FerriSSD являются идеальным выбором для промышленных встраиваемых систем и автомобильных приложений, где требуется надежная работа в экстремальных температурных условиях.