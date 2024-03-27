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ddr22
MSI выпустила игровой монитор MPG 274URF QD 4K-160 Гц
MSI выпустила игровой монитор MPG 274URF QD, предлагающий отличные технические характеристики

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MSI выпустила игровой монитор MPG 274URF QD, который представляет собой 27-дюймовый планарный монитор с соотношением сторон 16:9. Этот монитор обладает высокой разрешающей способностью 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления 160 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс, благодаря панели Rapid IPS с точками Quantum Dot.
Помимо высокого разрешения и частоты обновления, монитор также поддерживает 10-битную ячейку с цветовой гаммой в 1,07 миллиарда цветов. Он также имеет сертификат VESA Certified DisplayHDR 400 и поддерживает VESA Adaptive Sync. Эти особенности позволяют достичь великолепного качества отображения и плавности игрового процесса.
Для подключения источников сигнала монитор предлагает разъемы DisplayPort 1.4a (для работы в режиме 4K @ 160 Гц), HDMI 2.1 и USB Type-C. Поддержка USB Type-C также обеспечивает мощность 65 Вт и позволяет подключить монитор с помощью одного кабеля. Это очень удобно и минимизирует количество используемых проводов.
Монитор также оснащен 3-портовым USB-концентратором и разъемом для стереогарнитуры. Эти функции позволяют подключить дополнительные устройства и настроить аудио на удобном уровне.
Однако на данный момент цена на монитор не была сообщена. В любом случае, с учетом его высокой разрешающей способности, высокой частоты обновления и широкого спектра поддерживаемых функций, можно ожидать, что MPG 274URF QD будет стоить существенную сумму денег. Этот монитор будет идеальным выбором для геймеров и любителей высококачественного визуального отображения.

#msi
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si-cat
06:14
Ты сначала в терминологии и матчасти разберись - потом чушуять будешь. Простора для апдейта ему не хватает 🤣🤣🤣
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
FelsheR-BAN100712
06:08
Мне нужно конкретно как в танках - в инете инфы ноль, откуда брать? Купить амд самому за почти 60 рубасов и обломаться?))
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
FelsheR-BAN100712
06:05
у меня 8600гт еще жива, давай их толкать? А что тут еще впихивать кроме нового? Мы же не на авито.
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
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