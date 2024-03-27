MSI выпустила игровой монитор MPG 274URF QD, предлагающий отличные технические характеристики

MSI выпустила игровой монитор MPG 274URF QD, который представляет собой 27-дюймовый планарный монитор с соотношением сторон 16:9. Этот монитор обладает высокой разрешающей способностью 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления 160 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс, благодаря панели Rapid IPS с точками Quantum Dot.

Помимо высокого разрешения и частоты обновления, монитор также поддерживает 10-битную ячейку с цветовой гаммой в 1,07 миллиарда цветов. Он также имеет сертификат VESA Certified DisplayHDR 400 и поддерживает VESA Adaptive Sync. Эти особенности позволяют достичь великолепного качества отображения и плавности игрового процесса.

Для подключения источников сигнала монитор предлагает разъемы DisplayPort 1.4a (для работы в режиме 4K @ 160 Гц), HDMI 2.1 и USB Type-C. Поддержка USB Type-C также обеспечивает мощность 65 Вт и позволяет подключить монитор с помощью одного кабеля. Это очень удобно и минимизирует количество используемых проводов.

Монитор также оснащен 3-портовым USB-концентратором и разъемом для стереогарнитуры. Эти функции позволяют подключить дополнительные устройства и настроить аудио на удобном уровне.

Однако на данный момент цена на монитор не была сообщена. В любом случае, с учетом его высокой разрешающей способности, высокой частоты обновления и широкого спектра поддерживаемых функций, можно ожидать, что MPG 274URF QD будет стоить существенную сумму денег. Этот монитор будет идеальным выбором для геймеров и любителей высококачественного визуального отображения.