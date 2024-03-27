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ddr22
Получить частоту кадров выше 100 в игре Final Fantasy XVI можно только на высокопроизводительных ПК
Продюсер Final Fantasy XVI, Наоки Йошида, поделился информацией о производительности игры на ПК

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Продюсер игры Final Fantasy XVI, Наоки Йошида, поделился некоторыми подробностями о грядущей PC-версии игры на конференции PAX East. Он отметил, что если у игроков есть мощный ПК, то они смогут достичь лучшей графической точности и производительности по сравнению с PS5. Однако, для игроков с менее мощным ПК будет сложно конкурировать со скоростью кадров, которую предлагает PS5.
Йошида также уточнил, что инженеры продолжают работать над оптимизацией PC-версии игры и исследуют пределы производительности. Они уже заметили, что на некоторых устройствах частота кадров достигает 100+ FPS, однако, эта скорость будет зависеть от аппаратного обеспечения игрока. Поэтому, чем лучше оборудование, тем лучше будет качество и производительность игры.

Более того, Йошида уточнил, что настройки графики в PC-версии Final Fantasy XVI будут иметь множество ползунков для более гибкой настройки. Игроки смогут легко изменять визуальные эффекты и графическую точность в соответствии с возможностями своего ПК и предпочтениями.

Однако, Йошида отметил, что игроки с ультраширокими мониторами не смогут достичь 100 кадров в секунду. Тем не менее, владельцы высококлассных ПК будут иметь возможность наслаждаться игрой с высокой частотой кадров.

#final fantasy xvi
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Final Fantasy XVI для ПК находится на "последних стадиях оптимизации"
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