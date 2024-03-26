Компания ENERMAX представила новую серию корпусов для ПК формата Mid-Tower ATX - ENERMAXK8

Компания ENERMAX представила новую серию корпусов для ПК формата ATX средней высоты - ENERMAXK8. Этот корпус отличается элегантным и изысканным дизайном, оснащен передней и боковыми панелями из закаленного стекла, которые создают эстетичный внешний вид и позволяют внутренним компонентам компьютера стать центром внимания. На передней панели расположены один порт USB 3.2 Gen 2 Type C и один порт USB 3.2 Gen 1 Type A.



Корпус ENERMAXK8 оснащен тремя предустановленными вентиляторами ARGB PWM и встроенным 6-портовым концентратором управления, что позволяет легко синхронизировать компоненты с эффектами освещения системы. Для удобства сборки системы в корпусе предусмотрены продуманные элементы дизайна. На переднюю панель встроен кронштейн для установки вентиляторов, а входящие в комплект винты с накатанной головкой делают процесс установки еще более удобным.

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ENERMAXK8 доступен в черном и белом цветах. Корпус был выпущен для европейского рынка в рамках последней кампании компании. Теперь покупатели могут приобрести ENERMAXK8 и оценить его элегантный дизайн и удобство использования при сборке ПК формата Mid-Tower ATX.