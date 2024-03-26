На конференции NVIDIA GTC представители Imbue и NVIDIA обсудили будущее персональных вычислений с искусственным интеллектом

На конференции NVIDIA GTC Брайан Катанзаро и Канджун Цю обсудили будущее персональных вычислений с искусственным интеллектом. Они утверждают, что виртуальные миры сыграют важную роль во взаимодействии между человеком и ИИ. Катанзаро отмечает, что возможности человека будут только расширяться с прогрессом технологий, а не ограничиваться. Он сравнивает это с внедрением электричества, которое теперь везде, но уже не обсуждается широкими массами.

Основной вывод разговора заключается в том, что искусственный интеллект не будет думать за нас, а станет частью нас самих. Компания Imbue также играет значительную роль в развитии ИИ и виртуальных миров. Они привлекли большое количество финансирования и опережают другие стартапы в этой области. Команда Imbue считает, что виртуальные миры станут интерфейсом для взаимодействия между человеком и технологиями.

Однако, несмотря на все достижения ИИ, многие по-прежнему испытывают опасения и страх перед его развитием. Катанзаро призывает не воспринимать технологию как угрозу, а воспользоваться ею в своих интересах. Он считает, что ИИ будет способствовать созданию новых возможностей и преимуществ для человечества.