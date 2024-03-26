Microsoft запатентовала технику трассировки лучей, основанную на ресурсах, с целью оптимизации использования видеопамяти

В новом патенте компания Microsoft представила инновационный подход к обработке графики с трассировкой лучей, решающий проблему нехватки видеопамяти. Они предлагают использовать динамический подход к уровню детализации для адаптивного изменения качества эффектов трассировки лучей в зависимости от доступных ресурсов. Для этого используется карта остатков, которая выравнивается с иерархией ограничивающих объемов объектов. Таким образом, система обработки графики может определить подходящий уровень качества объектов в реальном времени.

Использование этой техники позволит более разумно распределить ресурсы, гарантируя, что наиболее важные объекты получат самое высокое качество рендеринга, тогда как менее важные элементы могут быть отрисованы с более низким качеством для экономии памяти. В результате компьютеры с видеокартами, имеющими меньший объем VRAM, такие как 8 ГБ, смогут обеспечить высокую производительность трассировки лучей, что может иметь далеко идущие последствия для дизайна и производительности новых графических процессоров.

Этот новый подход будет особенно полезен в условиях растущих требований к памяти для трассировки лучей и траекторий, поскольку он позволяет эффективно использовать доступные ресурсы. Ранее, для выполнения трассировки лучей требовался большой объем VRAM, что ограничивал возможности некоторых компьютеров. Теперь с помощью системы LOD от Microsoft можно обеспечить высокое качество трассировки лучей на видеокартах с меньшим объемом памяти.