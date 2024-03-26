Вышел новый текстурный пакет Cyberpunk 2077 Remastered Texture Pack, который предлагает пользователю добавить в игру великолепные 4K-текстуры для NPC, окружения и автомобилей. Ultra Texture Remaster Repack можно загрузить с сайта Nexus Mods. Он обеспечивает текстуры высокого качества для всего, начиная от персонажей и машин до полов, стен, растений и оружия в игре. Однако этот пакет несовместим с другими текстурными модификациями, такими как Environment Textures Overhaul.

Cyberpunk 2077 уже давно доступна на разных платформах, включая PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One, и получила похвалу за свой фантастический сюжет, захватывающие бои и качественный контент. Фанаты игры также имеют возможность улучшить визуальные эффекты с помощью нового текстурного пакета, который придает игре большую детализацию и качество.



Благодаря обновленным текстурам Cyberpunk 2077 Remastered Texture Pack делает мир игры более привлекательным и реалистичным, позволяя игрокам окунуться в глубокий киберпространственный мир с невероятной графикой. Этот пакет будет особенно интересен для тех, кто желает улучшить визуальный опыт игры и увидеть каждую деталь с большей четкостью и качеством.