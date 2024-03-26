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ddr22
Apple намерена изменить внешний вид главного экрана iPhone в этом году
Apple планирует изменить внешний вид главного экрана iPhone и предоставить больше возможностей для его настройки в новой операционной системе iOS 18

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Apple планирует изменить внешний вид главного экрана iPhone и предоставить больше возможностей для его настройки в новой операционной системе iOS 18. iOS 18 будет самым крупным обновлением для iPhone, так как оно будет включать интеграцию искусственного интеллекта. Компания Apple активно внедряет функции искусственного интеллекта и проводит переговоры с такими компаниями, как Google, OpenAI и Baidu, о внедрении их технологий в iPhone и iOS 18. Результаты этих переговоров могут быть более значительными, чем предполагалось изначально. Germain анализирует, что в iOS 18 пользователи смогут настраивать главный экран iPhone.

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Ожидается, что iOS 18 будет выпущена в конце этого года и предложит дополнительные возможности настройки главного экрана iPhone. Более подробную информацию о новых функциях iOS 18 Mark Germain пока не раскрывает, но в последние несколько месяцев появились слухи о различных аспектах новой операционной системы. Ожидается, что Apple представит iOS 18 на ежегодной конференции WWDC в июне, где также будут представлены другие новые продукты компании, такие как watchOS 11, tvOS 18 и macOS 15.

В iOS 18 будет использована технология генеративного искусственного интеллекта в нескольких утилитах, таких как приложения "Сообщения", Apple Music, Keynote и Pages. Компания также усовершенствует искусственный интеллект Siri, чтобы он мог более успешно конкурировать с Google Assistant и Amazon Alexa. Apple, возможно, позволит пользователям подстраивать главный экран с помощью дополнительных инструментов кастомизации, а также изменять внешний вид иконок приложений. Кроме того, iOS 18 может предложить возможность отображения цветов обоев на иконках приложений, по аналогии с устройствами Pixel от Google.

Apple также разрабатывает функции искусственного интеллекта, которые будут работать только на новых моделях iPhone 16, так как их флагманские чипсеты будут оснащены мощными нейронными движками. Однако большинство функций будут доступны в iOS 18 и на старых моделях iPhone, совместимых с новой операционной системой. Внедрение функций искусственного интеллекта может стать одной из ключевых причин для обновления до iPhone 16.

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Apple готовит в iOS 18 новые функции ИИ и свободное размещение иконок на экране
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