Компания Caviar представила модифицированную версию гарнитуры Apple Vision Pro, которая выполнена из 18-каратного золота и стоит $40 000

Компания Caviar представила модифицированную версию гарнитуры Apple Vision Pro, которая выполнена из 18-каратного золота и стоит $40 000. Vision Pro - это передовая техническая гарнитура, которая занимает лидирующие позиции в индустрии дополненной реальности. Хотя этот продукт превосходит конкурентов по функциональности, его высокая цена делает его недоступным для многих пользователей. Базовая модель Vision Pro стоит $3499, но модифицированная версия от Caviar - это настоящий шедевр роскоши, который не предназначен для широкой аудитории.

Гарнитура Vision Pro обладает мощными внутренними компонентами и потрясающим дисплеем, который оживляет дополненную реальность. Несмотря на свои отличные характеристики, эта гарнитура остается недоступной для многих пользователей из-за своей высокой цены. Компания Meta* уже предлагает более доступные альтернативы.

Гарнитура Caviar поставляется с откидным козырьком для дисплея EyeSight, который подчеркивает роскошь этого продукта. Таким образом, эта модифицированная версия Vision Pro привлечет внимание людей, ценящих эксклюзивные изделия и готовых заплатить высокую цену за их престижность.

* Компания Meta признана в России экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории страны.